Atriz Rosa Villa assume vício das drogas e álcool: "Chegamos a um ponto em que não se controla nada"

Rosa Villa assumiu pela primeira vez publicamente o drama que enfrentou ao travar uma luta contra o vício da droga e álcool.A atriz de 56 anos confessou que o excesso de trabalho e o stress a levou ao consumo de cocaína, durante uma conversa emotiva com Júlia Pinheiro no programa das tardes da SIC., começou por contar.O que depois se tornou um vício acabou por ditar o fim do casamento da artista com o marido, Jorge Estreia, com quem falou abertamente sobre o problema que enfrentava depois de ser confrontada pelo ex-companheiro. Os dois têm uma filha em comum, Rafaela, de 21 anos., contou.A união de 16 anos que mantinha não continuou, e foi na filha que Rosa se apoiou. No entanto, não esconde a mágoa que sente por ter feito sofrer a jovem., afirmou, de lágrimas nos olhos, admitindo que acabou por pedir ajuda a uma grande amiga para conseguir sair da situação:O vício do alcóol também foi um obstáculo que atormentou o seu percurso., confessou."Tive de fazer um novo tratamento, desta vez para deixar de beber. Esta altura foi muito difícil, porque a minha filha apercebeu-se. Chegava a casa com as amiguinhas e eu estava alcoolizada... não é fácil. Ela sofreu muito", lamentou., relatou.Atualmente, Rosa Villa orgulha-se de ter superado o drama que viveu e mostra-se recuperada. A atriz de 57 anos prepara-se para regressar ao trabalho. Recentemente, fez uma pequena participação na novela 'Nazaré', na SIC.