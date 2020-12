Atriz Sandra B. está de regresso à televisão

Sandra Botelho, conhecida apenas como Sandra B, saltou para as luzes da ribalta no final da década de 90 e deu nas vistas nos primeiros anos de 2000.A beldade destacou-se graças à participação na série de humor ‘Malucos do Riso’, da SIC, mas depois os convites começaram a ser cada vez mais escassos.Um motivo de muito alegria. "", disse à ‘Vidas’.Sobre os anos afastada da televisão, Sandra B não guarda qualquer ressentimento e acreditou sempre que poderia surgir uma nova oportunidade.", atirou.Sobre o novo projeto, fechou-se em copas. "."