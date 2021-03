Atriz São José Lapa indignada com Ljubomir Stanisic: "É execrável de ordinarice e prepotência"

Indivíduo de nome Ljubomir [Stanisic] é execrável de ordinarice e prepotência".





O comentário não passou despercebido e dividiu opiniões. No entanto, houve uma seguidora que mereceu atenção. "Admira-me quem se inscreveu no programa pois a versão americana com o chef Gordon Ramsay já demonstrou a qualidade ou melhor, a falta dela. As pessoas são humilhadas, mal tratadas. Nem percebo como autorizam estes programas".Sem papas na língua, a veterana do teatro português mostrou-se atenta aos formatos em exibição nos ecrãs nacionais.Conhecida por não deixar nada por dizer, a atriz tem recorrido às redes sociais, em especial ao Facebook, para deixar alguns estados de alma. Muitos deles relacionados com o teatro e televisão.