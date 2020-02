Atriz Shannen Doherty enfrenta cancro pela terceira vez: "Ainda não processei isto"

A atriz Shannen Doherty, de 48 anos, lutou contra um cancro da mama em 2015 e 2017 e foi agora diagnosticada comEm entrevista ao programa "Good Morning America", o rosto da série 'Beverly Hills 90210' revelou que enfrenta um cancro da mama pela terceira vez. O drama foi diagnosticado em fevereiro do ano passado, mas só agora a atriz quis partilhar o estado de saúde.Abalada com mais uma luta pela frente, Shannen garante que não estava à espera de ser novamente confrontada com a doença:, desabafou Shannen Doherty.A atriz afirmou, também, que o que mais a preocupou na altura foi a forma como ia contar à mãe, Rosam, e ao marido, o produtor Kurt Iswarienko, o que se estava a passar., admitiu Shannen.A tentar preparar-se para mais uma dura batalha, Shannen Doherty recordou, ainda, o amigo e colega na série 'Beverly Hills 90210', Luke Perry, que morreu em 2019, na sequência de um AVC., afirmou.Shannen Doherty não conteve as lágrimas e desabafou que se sentepelo cancro da mama que volta a assombrar a sua vida.