Atriz Sofia Ribeiro recusa novo acordo com TVI e assina pela SIC

Sofia Ribeiro

Foto: DR

01:30

Duarte Faria

É a primeira grande contratação televisiva do ano: Sofia Ribeiro é a nova estrela da SIC, apurou o CM. A estação de Paço de Arcos fará esta quarta-feria a apresentação da atriz, que se estreará na antena do canal já no próximo domingo à noite, em direto, no primeiro episódio da nova época do concurso ‘Vale Tudo’, apresentado por João Manzarra.





CM sabe que Sofia Ribeiro, de 38 anos, vai também integrar projetos de ficção da SIC, a começar já este ano. O modelo do contrato será semelhante, por exemplo, ao de Lourenço Ortigão, que se mudou para o canal em agosto de 2021 depois de vários anos na TVI: não há exclusividade, mas Sofia mantém um acordo para ser uma cara SIC, apesar de poder fazer outros projetos pontuais, em televisão ou fora dela. O valor a pagar pela SIC será acertado a cada produção que a atriz integrar.



Recorde-se que Sofia Ribeiro, que foi durante a última década uma das estrelas da TVI, recusou renovar contrato com o canal no ano passado. Estava ligada à estação desde 2007.