Família inconsolável

Depois de saber que a série em que participa há 14 anos, 'Investigação Criminal Los Angeles' vai ter um ponto final, a atriz portuguesa Daniela Ruah sofreu mais um golpe. Morreu o seu cão Ash, o pastor alemão que morava com a família já há dez anos.



"O nosso coração está partido. Ontem dissemos adeus ao nosso Ash. O Dave surpreendeu-me com ele há quase 11 anos, antes sequer do River nascer. Nos últimos meses o Ash desenvolveu mielopatía degenerativa, algo incurável que vai denegrindo a sua habilidade de se mexer.Ele já nem conseguia andar e acompanhar-nos pela casa", contou na legenda da publicação onde mostra vários momentos do animal.



No que toca à carreira, o futuro é agora incerto. Após 14 anos no elenco de 'Investigação Criminal Los Angeles', a atriz de 39 despede-se da sua personagem Kensi Blye. Daniela entrou até agora em 313 dos 322 episódios da série, que chegou a ser vista semanalmente por 14 milhões de americanos semanalmente. Todavia, atualmente, as audiências, já não são o que eram (não mais de seis milhões de espectadores) e por isso a CBS (juntamente com a plataforma de streaming Paramount +) decidiram cancelá-la, embora a deixem chegar ao fim, o que acontecerá a 14 de maio.

