Atriz Vanessa Morgan separa-se após anunciar gravidez

28 jul 2020 • 17:11

Após ter anunciado a gravidez do primeiro filho, fruto da sua relação com Michael Kopech na última sexta-feira, dia 28 julho, a estrela da série ‘Riverdale’, Vanessa Morgan separou-se após seis meses de casamento.

Segundo o ‘The Chicago Tribune’, o jogador de basebol dos ‘White Sox’, pediu o divórcio no dia 19 de junho.

O processo de divórcio foi aberto pouco mais de um mês da antiga estrela da ‘Disney’ anunciar que estava à espera do primeiro filho nas redes sociais, algo que gerou curiosidade entre os seguidores, uma vez que a atriz não mencionou Michael nas fotografias.

Entretanto, um representante da atriz confirmou à revista ‘People’ que o jogador é o pai do bebé, porém não comentou o divórcio do casal. Por seu lado, o porta-voz do jogador recusou fazer qualquer declaração.