Atriz Vera Kolodzig revela: “O Diogo tinha um problema de adições”

vera kolodzig

Foto: liliana pereira

01:30

Bianca Pereira

Três anos depois, Vera Kolodzig falou pela primeira vez sobre as razões que levaram ao divórcio de Diogo Amaral, com quem teve um filho, Mateus, agora com 6 anos. Sem receios, a artista admitiu que uma das causas da rutura foi o vício das drogas do ator, que conduziu ao seu internamento, por mais do que uma vez, em clínicas de reabilitação."O Diogo tinha um problema de adições e claro que isso afeta as relações mais próximas", disse em conversa com Daniel Oliveira, no ‘Alta Definição’ (SIC), acrescentando que tinha conhecimento da situação e que durante um período foi conivente. Porém, o filho de ambos, Mateus, incentivou a atriz a tomar medidas e a ajudar o companheiro. "O facto de eu permitir era um problema. A partir do momento em que eu tinha o Mateus, eu também tinha que ter consciência do exemplo que tinha de dar."Após o divórcio, Vera confessa que passou por um processo de luto. "Existe sempre aquela sensação de: ‘Ah, queria tanto ter uma família assim, uma casa e um cão, a família perfeita.’ Existe um bocadinho essa desilusão." No entanto, garante que a rutura não teve impacto na vida do filho. "Ele era muito pequeno, não se lembra."