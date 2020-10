Atrizes atacadas por hackers perdem acesso às páginas oficiais

Os crimes informáticos continuam a aumentar. As mais recentes vítimas do roubo de identidade na internet foram Fernanda Serrano e Sara Barradas, que estão há vários dias sem acesso às respetivas contas de Instagram.





Esta não é, no entanto, a primeira vez que figuras públicas se insurgem em relação aos ataques informáticos na mesma semana. Andreia Dinis também sofreu um ataque do género. Conseguiu, no entanto, utilizar a rede social Facebook para expressar a sua indignação. “A semana passada, piratearam a minha conta, pela primeira vez. Consegui recuperá-la, para a ver pirateada uma segunda vez, no dia seguinte. Até ao momento, ainda não a consegui recuperar. São momentos nossos, partilhados com os nossos seguidores, para algum pirata informático se sentir no poder de os roubar.” A atriz deixou ainda uma crítica aos responsáveis da plataforma. “Assustador o que está a acontecer no Instagram. A mesma plataforma tem-se mostrado ineficaz na resolução destes problemas.”