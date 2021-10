Atrizes brasileiras dão cartas em Portugal

01:30

Carolina Cunha

São cada vez mais os atores brasileiros que escolhem Portugal para viver. Além de novas oportunidades profissionais, procuram um estilo de vida com mais segurança. Monique Alfradique, de 35 anos, partiu à aventura e é novo reforço do elenco da novela ‘Festa é Festa’ (TVI). A atriz e apresentadora vai vestir a pele de Júlia, uma professora brasileira de danças latinas, de 30 anos, que vem do Brasil para Portugal para conhecer a história de vida. A sua beleza e sensualidade vão agitar a novela e prometem aquecer os ecrãs portugueses.Monique está escalada para 13 episódios da trama e já deu início às gravações, mas as suas cenas só deverão ir para o ar no fim do ano. "Que honra participar nessa novela que é um sucesso em Portugal. Muito feliz", partilhou através da sua conta na rede social Instagram. Durante a estadia em Portugal, a artista tem aproveitado para visitar alguns dos principais pontos turísticos e mostra-se rendida à beleza do País. Além da capital, já visitou a zona do Porto na companhia de alguns amigos.Também Bárbara França, de 28 anos, decidiu espalhar a sua beleza e talento em Portugal. Após dar cartas em diversas produções televisivas brasileiras como ‘Malhação’ e ‘Tempo de Amar’, mudou-se para Portugal onde está a gravar a nova série da RTP1 ‘Da Mood’.Neste novo desafio profissional, desempenha o papel de uma brasileira, formada em História de Arte, que veio para Lisboa passar férias. Apaixona-se pela cidade e fica. A ficção poderá cruzar-se com a realidade, uma vez que este novo projeto é o concretizar de um sonho pessoal para Bárbara França, que se mudou para Portugal com o objetivo de abraçar novos projetos e já confessou o desejo de gravar uma telenovela. Bárbara viajou para o nosso país na companhia da mulher, Tina Fernandes, que é o seu principal pilar. Têm aproveitado a estadia em Portugal para namorar e conhecer as principais atrações. Apesar das saudades de casa, mostram-se rendida à cultura lusa, que já conquistou o coração de ambas.