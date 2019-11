Atrizes brilham na estreia do Lisbon & Sintra Film Festival

06:00

Sara Matos não foi a única estrela a brilhar na 13ª edição do Festival Lisbon & Sintra Film Fest.O evento volta a reunir o que de melhor se faz no mundo do cinema e pela passadeira vermelha passaram algumas das caras mais conhecidas do cinema e mundo da representação em Portugal.No arranque do festival, na última sexta-feira, Joana Ribeiro, Mariana Monteiro e Maria João Bastos foram algumas das atrizes que brilharam numa noite repleta de beleza e glamour.Foi durante a cerimónia de abertura do festival que Jani Zhao e o realizador Ivo Ferreira, ex-companheiro de Margarida Vila-Nova, fizeram a primeira aparição pública. O casal foi pai recentemente.