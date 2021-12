Atrizes contam experiências com brinquedos sexuais

Alexandra Lencastre

Foto: SIC/DR

01:30

Vânia Nunes

Com a sua habitual boa-disposição, Alexandra Lencastre, de 56 anos, não se coíbe de partilhar alguns pormenores sobre a sua vida íntima e, no programa ‘Passadeira Vermelha’, da SIC (de que entretanto se despediu), acabou por confessar que no passado usava muitos brinquedos sexuais e as pilhas que tinha espalhadas pela casa suscitavam a curiosidade das filhas, Margarida e Catarina."Vou só contar que me desfiz de alguns", começou por revelar, entre risos. "As minhas filhas achavam muito estranho porque é que havia muitas pilhas e a mãe sempre a ir ao pilhão. Graças a Deus havia um pilhão no fundo da rua e eu sempre a deitar pilhas fora. Mas isso foi uma fase da minha vida em que era mais nova", contou a atriz.Também Inês Castel-Branco, de 39 anos, partilhou, esta semana, um momento divertido que envolveu um objeto sexual que tinha uma falha técnica. "Comprei um vibrador... A minha empregada estava a chegar e aquilo não desligava! Pus na gaveta, debaixo de 20 camisolas", contou a atriz em entrevista ao podcast de Rui Unas, ‘Maluco Beleza’.