Atrizes fazem nudismo no Algarve

Vânia Nunes

A boa relação de Sara Barradas, Joana Seixas e Rita Pereira nos bastidores da novela ‘Quero é Viver’, da TVI, fez com que quisessem passar mais tempo juntas longe do trabalho e organizaram um fim de semana de diversão a três.









As atrizes, que fazem de irmãs na trama, viajaram até à ilha da Fuseta, no Algarve, e partilharam alguns momentos com os seguidores do Instagram. Além da diversão, também houve espaço para alguma ousadia, já que o trio aproveitou para fazer nudismo.

Numa imagem que partilharam no Instagram surgem de costas a fazer topless, mas logo de seguida surpreenderam com outra foto onde estão sem cuecas. “Temos espaço na foto para a mana que faltou, mas mais importante ainda, temos espaço no coração. Fim de semana das manas ‘pipis ao léu’”, escreveu Sara Barradas na legenda, fazendo referência à quarta ‘irmã’, Fernanda Serrano, que ficou em Lisboa.