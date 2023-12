"Atropelei a minha avó no dia em que levamos o meu pai para um lar"

"Atropelei-a no dia em que levamos o meu pai para um lar, é uma coisa que ninguém faz, parece uma anedota, mas não é" , começou por dizer. "Sempre fui má condutora e lembro-me de estar impressionada, a olhar para o meu pai na ambulância, e as pessoas estavam nas janelas - 'olha aquela ali é a da televisão'. Disse à minha avó 'vou arrumar [o carro] ali, sai e vai para ao pé do pai para ele não estar tão ansioso'", descreveu a comentadora do 'Noite das Estrelas', da CMTV.

para um lar, na época em que ainda estava no início da sua carreira televisiva, foi o mesmo dia que atropelou a avó., começou por dizer., descreveu a comentadora do 'Noite das Estrelas', da CMTV.

Teresa Guilherme, de 68 anos, abriu o coração para partilhar a sua história de vida com Daniel Oliveira, no programa 'Alta Definição' (SIC).Foram várias as memórias que revelou, mas houve uma que surpreendeu mais o público. No dia em que a 'rainha' dos reality-shows levou o seu pai

"A minha avó saiu e, tal como eu, também estava a olhar para uma coisa menos bonita (...). Olhei para fazer a manobra e quando olhei outra vez foi por causa do barulho. Ela saiu, ficou a olhar para ele com a porta aberta e quando recuei bati-lhe com a porta. Quando caiu partiu o colo do fémur e pedi ao senhor da ambulância para levar a minha avó para o hospital", recordou, notando que naquele momento começou de imediato a chorar.

Nesse mesmo dia, a avó foi submetida a uma operação e passou um mês a recuperar.