Atrriz Lily James acusada de destruir dois casamentos

Em poucos dias, a atriz britânica Lily James, de 31 anos, conseguiu tornar-se numa das estrelas mais odiadas de Hollywood. Depois de ter sido fotografada a beijar o ator Dominic West, de 51 anos, casado há mais de dez anos e pai de quatro filhos, o ‘Daily Mail’ avançou que a atriz de ‘Cinderela’ pode ter sido o motivo do fim do matrimónio de Armie Hammer, de 34, com quem contracena no filme de suspense ‘Rebecca’.Hammer estava casado com a jornalista Elizabeth Chambers, com quem tem dois filhos, desde 2010. O anúncio da separação, em julho, deixou todos escandalizados. Agora, fontes próximas do ator revelam que a sua relação com Chambers entrou em declínio no final de 2019, quando esta encontrou mensagens suspeitas de uma mulher chamada Adeline no telemóvel do marido. Curiosamente, Adeline era o nome usado por Lily nos bastidores do filme onde, avança o jornal britânico, o clima entre os dois artistas era bastante intenso. "Ela nunca foi discreta. E ele também demonstrou interesse, sem dúvida. Os dois passavam o tempo juntos ou a trocar olhares", disse uma fonte ao ‘Daily Mail’.Com west em romaNo início de outubro, Lily James foi surpreendida a passear em Roma com Dominic West. Os dois foram fotografados a trocar carinhos e a beijar-se durante um almoço romântico, onde o ator surgiu sem aliança.