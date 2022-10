Atuação de Maria Leal em Cascais marcada pela violência Com a plateia tomada pela confusão, a cantora viu-se obrigada a acabar mais cedo o espetáculo.

Atuação de Maria Leal em Cascais marcada pela violência

01:30

Vanessa Fidalgo

O penúltimo dia da tradicional festa em honra de Nossa Senhora das Neves, que se realiza anualmente em Manique de Baixo, no concelho de Cascais, ficou marcado por violentas cenas de pancadaria durante a atuação da cantora Maria Leal, segundo avança o jornal online ‘Cascais 24’.



Com a plateia tomada pela confusão, a cantora viu-se obrigada a acabar mais cedo o espetáculo. As cenas da violência, que envolveram diversas pessoas da assistência, foram captadas por telemóveis de outros espectadores e rapidamente chegaram aos meios de comunicação social.

