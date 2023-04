Aurea é madrinha da Romaria a Cavalo entre Moita e Viana do Alentejo Cantora esteve na festa que vai da Moita a Viana do Alentejo a cavalo.

Aurea é uma das madrinhas da edição 2023 da Romaria a Cavalo entre Moita, distrito de Setúbal, e Viana do Alentejo, em Évora. Esta quarta-feira, a cantora, de 35 anos, esteve presente na primeira parte do percurso a cavalo, tendo completado os restantes quilómetros a pé. Para além da artista, também os irmãos Nélson e Sérgio Rosado, os Anjos, apadrinharam este certame, que todos os anos é acompanhado por centenas de pessoas.



Aurea tem ligações fortes ao Alentejo. Nasceu em Santiago do Cacém, mas mudou-se para o Algarve com apenas dois anos de idade. Apesar de não viver na sua terra natal, a artista afirma que sempre manteve vivas as suas raízes alentejanas.