Aurea encontra novo amor

Aos 32 anos, Aurea voltou a sorrir para o amor e encontrou uma nova paixão.O manequim Rodrigo Castelhano, de 35 anos, é o eleito da cantora, e os dois mantêm uma relação discreta há poucos meses. O casal foi visto recentemente na praia num enorme clima de romance que não deixou dúvidas quanto ao seu envolvimento amoroso.Solteira desde o início de 2020, altura em que terminou a relação assumida com o modelo Ricardo Oliveira, a artista tem preferido manter a discrição no que diz respeito à sua vida amorosa.Também Rodrigo Castelhano ficou recentemente solteiro depois de ter terminado o noivado e está disponível para investir na nova relação com Aurea.Nas redes sociais, a cantora mostra estar a viver uma fase bastante feliz da sua vida e não se inibe de partilhar as fotos mais ousadas e sedutoras, que têm conquistado milhares de elogios.No passatempo Sexy Vidas, Aurea está nomeada na categoria Sexy Artes.Solteira desde janeirouAurea pôs um ponto final na relação de um ano com o modelo Ricardo Oliveira em janeiro de 2020. O ritmo intenso de trabalho de ambos na altura acabou por precipitar o afastamento e ditar a rutura.