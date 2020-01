Cantora foi viajar para as ilhas Maurícias após rutura e já apagou fotos com Ricardo Oliveira nas redes sociais.

13:25

Aurea está separada de Ricardo Oliveira. A cantora o modelo tinham assumido o namoro em março do ano passado.Durante o namoro, tentaram mantém a discrição, no entanto, não se coibiram de fazer declarações públicas nas redes sociais.Entretanto, já apagaram todas as fotografias que tinham em conjunto no Instagram.Depois da rutura, Aurea viajou sozinha para as ilhas Maurícias.