Aurea exibe curvas escaldantes

Rendida aos dias de verão, a cantora surge com um fato de banho reduzido que evidencia as suas curvas ousadas.

Carolina Cunha

Com a subida das temperaturas, Aurea, de 32 anos, fez questão de vestir o seu fato de banho mais ousado e levou as redes sociais à loucura.A cantora, conhecida pela sua postura discreta, impressionou os fãs ao exibir a excelente forma física em que se encontra e surge com as curvas em grande evidência. "Dias felizes", escreveu Aurea na legenda das fotografias publicadas em que mostra estar a viver uma fase feliz da sua vida, após ter terminado o namoro com o modelo Ricardo Oliveira, há cerca de cinco meses.Os elogios à sua sensualidade não se fizeram esperar e a artista conseguiu mesmo levar os fãs à loucura. "Uma autêntica deusa", "Pura perfeição" ou "Provavelmente a cantora portuguesa mais bonita" são alguns dos comentários dos seguidores na publicação. Na nova publicação também é possível ver que artista algarvia, que é uma das candidatas ao passatempo Sexy Vidas, regressou recentemente ao cabelo comprido, depois de ter feito um corte radical.Um visual que dividiu os seus fãs, que destacam a beleza natural de Aurea.