Aurea faz cirurgia para corrigir imperfeição nas orelhas

Aurea está focada em ser feliz e, mesmo depois de ter sofrido uma desilusão amorosa ao terminar o namoro com o ator e modelo Ricardo Oliveira, não perdeu o ânimo. Pelo contrário. Decidiu, recentemente, submeter-se a uma otoplastia, operação para corrigir as orelhas.Um procedimento cirúrgico avaliado em cerca de três mil euros e que dura pouco mais de 45 minutos a ser realizado. Graças a esta mudança, a artista ganhou uma nova confiança. A imperfeição nas orelhas deu nas vistas quando Aurea se apresentou, pela primeira vez, de cabeça rapada durante a apresentação do programa ‘The Voice Portugal’, em setembro passado, mas para os fãs foi apenas um pormenor.Os admiradores desdobraram-se em elogios e enalteceram a coragem da cantora por mudar radicalmente o visual.Nas últimas semanas, Aurea tem sido sujeita a algumas consultas de rotina para avaliação dos resultados do procedimento cirúrgico.A preparar a nova digressão pelo País, a artista tem estado a frequentar o ginásio com maior frequência. Opta também por ter acompanhamento personalizado para definir a silhueta.Ao contrário do que foi noticiado, Aurea mantém com Marisa Liz uma relação de amizade."Eu não gosto de mulheres, apesar do que acham", esclareceu a vocalista dos Amor Electro.