Aurea mostra curvas durante as férias no paraíso

"Da série volta sempre aos lugares onde já foste feliz!", escreveu no início da viagem, mostrando que a visita ao local não está a acontecer pela primeira vez.



"Bom dia Paraíso", escreveu na legenda de uma das fotografias.



"De volta ao verão", disse ainda a artista, jutando frases como "miúda feliz", ou "recarregar baterias".



Nas imagens, Aurea surge em poses sensuais e recebe vários elogios dos fãs. "Tão linda", "Deslumbrante, "Que suspiro", "Aproveita ao máximo que estás a merecer" são algumas das mensagens carinhosas deixadas pelos fãs.



Raquel Tavares não resistiu a comentar: "

E mais uma vez não convidaste", brincou com a cantora.



Aurea não revelou a companhia que levou nesta viagem onde está a relaxar antes de voltar ao ritmo de trabalho em Portugal, mas esta poderá ser uma viagem romântica

ao lado do namorado, Ricardo Oliveira, com quem assumiu a relação no início do ano passado

Depois do fim de mais uma edição do programa 'The Voice', onde abraçou mais uma vez o papel de jurada, Aurea está a desfrutar de uns dias de descanso num lugar paradisíaco.A cantora está nas ilhas Maurícias, na África do Sul, instalada num hotel de luxo, onde o preço por noite pode ir até mais de mil euros.A artista tem partilhado alguns dos momentos enquanto aproveita o calor, das paisagens ou da forma física.