Aurea vive nova paixão com ator

Aos 33 anos, Aurea voltou a encontrar o amor ao lado do ator Diogo Martins, de 29, com quem vive um relacionamento há poucos meses.O casal tem preferido viver o início do namoro com a máxima discrição para evitar os olhares mais atentos do público. No entanto, uma escapadinha recente à praia acabou por denunciar o casal, que partilhou fotografias em separado, mas no mesmo local, chamando a atenção dos fãs.