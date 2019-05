Tensão! Djaló falha visita das filhas e Luciana declara guerra

O último fim de semana foi de tensão para Luciana Abreu e Yannick Djaló, em guerra aberta por causa das filhas, Lyonce, de oito anos, e Lyannii, de sete.Segundo oapurou, a atriz e cantora foi a casa do futebolista para que este as visse, mas Djaló não estava em casa, o que gerou tensão."Quem abriu a porta foi o irmão dele e a Luciana começou a dizer às meninas: "Veem? O vosso pai não está como combinado". A verdade é que ela só foi lá, porque sabia que o Yannick estava fora do país", diz uma fonte próxima do jogador.Luciana contraria estes factos e explica-se."Foi acordado entre os meus advogados e do senhor Djaló este agendamento. Ele informou que queria estar com as filhas entre as 16h00 e as 19h00 de sábado. E assim fiz, só que quando cheguei lá é que soube, através do irmão, que o Djaló tinha viajado para Moçambique. Mais uma vez mostrou o seu caráter. Tenho provas de tudo", diz Luciana.