O casamento da filha de António Costa, na sexta-feira, fez com que algumas pessoas comentassem, na internet, a falta de máscaras na cerimónia religiosa e copo-d’água.Segundo otestemunhou, o primeiro-ministro apenas tirou a máscara para posar para os fotógrafos com a filha Catarina, voltando a colocá-lo no interior da igreja.No copo-d’água, em Sintra, os convidados foram fotografados e filmados sem máscara.Segundo as normas da DGS, deve manter-se “o uso da máscara sempre que adequado”.