Avó de Carolina Loureiro revela lado ciumento de David Carreira

06:00

Namoraram durante dois anos, mas em 2017 decidiram colocar um ponto final no relacionamento sem nunca explicar por que razão o namoro acabou e garantindo que continuam amigos. Agora, a avó de Carolina Loureiro vem finalmente contar as razões para a atriz ter terminado com David Carreira."Ele era um bocado ciumento. Foi o que a fez acabar o namoro", conta a avó Rosa Loureiro, de 82 anos, acrescentando que apoiou a neta nesta decisão."Um homem ciumento nunca faz uma mulher feliz, portanto, quando ela começou a aperceber-se que ele era assim acabou e acho que fez muito bem", considera a avó de Carolina, acrescentando que a estrela da série ‘Nazaré’ passou a ser uma outra pessoa depois da separação."Ela depois de acabar com ele é que começou a andar à-vontade. Está tão bem... Ninguém a chateia e faz o que entende", revela à ‘TV7 Dias’.