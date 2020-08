Avó de Sara Norte arrasa Cristina e Teresa Guilherme: "Saloia e idosa"

A ex-sogra de Vítor Norte, Eugénia Gaspar, não perdoa Teresa Guilherme por mágoas do passado e 'atacou' a apresentadora publicamente.A avó de Sara Norte recorreu às redes sociais para atirar 'farpas' à apresentadora que está de regresso ao comando do 'Big Brother' e a Cristina Ferreira, que a elegeu para apresentar a próxima edição do formato.disse, referindo-se à nova acionista da Media Capital, Cristina Ferreira.atirou, sobre a 'rainha' dos reality shows.continuou, sobre a prestação de Teresa Guilherme.As 'farpas' a Cristina Ferreira também não ficaram por aqui., disse, garantindo que quer quedisse ainda.Recorde-se que Eugénia culpou Teresa Guilherme pelo fim do casamento da filha, Carla Lupi, com o ator Vítor Norte, na altura do 'Big Brother Famosos', que foi emitido em 2002 na estação de Queluz., disse Eugénia em 2013 numa entrevista quando manifestou opinião sobre o rosto da TVI.

O ator estava a divorciar-se da mãe de Sara Norte, a atriz Carla Lupi, que, entretanto, morreu em 2012, mas já namorava com a atriz Cláudia Cadima.



Cláudia chegou a visitar a casa mais vigiada do país o que desagradou a família de Carla Lupi. "Vi os meus netos a sofrerem muito na plateia e a família em casa com as constantes cenas "sujas", como é óbvio elaboradas pela produção", disse Eugénia na altura, que nunca esqueceu a polémica.