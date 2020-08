Avó de Sara Norte hospitalizada após saber da morte da neta

A família de Sara Norte vive dias tristes e angustiantes. Após ter sido informada da morte da neta Beatriz, que faleceu na passada segunda-feira, a avó materna de Sara teve de ser assistida de urgência.

"Nós tivemos de a levar para a clínica privada de um casal de médicos amigos pois ela é idosa, doente e estávamos a ver que a perdíamos, pois ninguém da família teve a ideia de lhe comunicar", escreveu uma amiga de Eugénia nas redes sociais da mesma.

A culpa do silêncio é atribuída à atriz, pois diz que desde que "saiu da cadeia, arranjou intriga tal (que ainda não sabemos o que foi) que a Beatriz e o pai desapareceram e nunca mais uma palavra deram a esta avó".

Ainda de acordo com a publicação, Eugénia teve de ser sedada uma vez que já sofreu dois AVCs.

A morte da neta fez com que Eugénia se afastasse das redes sociais, como explicou numa publicação: "Hoje o Facebook esteve nas mãos de amigas pois, ao saber da morte da minha neta, que imaginava curada, de repente saber da morte dela me deitou abaixo e muito! (…) Desde ontem que o médico me colocou a dormir (…) A vida agora é assim cheia de maldade e ingratidão, mas vivo em paz".