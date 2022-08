Axl Rose: Um rocker difícil de contentar Nos anos 90, Axl nunca subia ao palco sem os seus chás medicinais.

Axl Rose

Vanessa Fidalgo

Os organizadores de concertos e festivais não têm dúvidas: não há artista mais difícil de agradar do que Axl Rose. Nos anos 90, Axl nunca subia ao palco sem os seus chás medicinais - que até davam origens a boatos sobre possível ingestão de drogas ou álcool - tinha centenas de pares de calções de algodão brancos (a sua imagem de marca) e um feitio tão instável que muitos dos concertos da sua banda, os Guns N’ Roses, acabaram por sofrer atrasos, imprevistos ou cancelamentos à conta das famosas ‘birras’ do cantor. Aliás, um dos últimos discos da banda, ‘Chinese Democracy’, demorou anos a ver a luz do dia porque Axl simplesmente desaparecia ou resolvia mudar tudo...



Volvidos todos estes anos, o músico voltou à ribalta, mas não parece ter melhorado. Numa das últimas edições do Rock in Rio, no Rio de Janeiro, minutos antes de subir ao palco, obrigou a produção a ir ao aeroporto de urgência buscar umas calças que se tinha esquecido no avião, sem as quais não atuaria. Isto apesar de, alegadamente, ter nos camarins mais de uma dezena de jeans idênticos aos que tinha deixado no avião.

