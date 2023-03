Azedou! Liliana Aguiar responde ao 'ex'

Liliana Aguiar já reagiu à entrevista à 'Nova Gente' do ex-marido, Francisco Nunes, contra quem tem um processo em tribunal por violência doméstica.

Francisco Nunes 'acusou' Liliana Aguiar de ser materialista, afirmando que era uma "pessoa que mudava as suas emoções conforme a variação dos números na conta bancária".





A entrevista da nova figura pública em Portugal. No último julgamento disse o mesmo, por isso, afinal, somos duas, eu e a 'ex'... O dinheiro é sempre o problema. Eu sempre trabalhei e pagava despesas da casa, inclusive paguei o aluguer da casa de família um ano inteiro a pronto com o meu dinheiro de solteira. Isto é para rir