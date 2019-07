Bailarina russa encanta craque Zé Luís do FC Porto

01:30

Carolina Cunha

Alesenka Lesenka tem 27 anos e conseguiu conquistar o coração do mais recente reforço do FC Porto. Zé Luís chegou dos russos do Spartak Moscovo para os dragões, e com ele trouxe a bela namorada russa, que já não passa despercebida em Portugal.A morena é bailarina e coreógrafa e tem uma escola de dança na Rússia, a prestigiada Kvartal.Dona de um corpo escultural, a jovem é adepta da atividade física e destaca-se pela sua beleza e corpo de sonho, atributos que cativaram o cabo-verdiano.Nas redes sociais, a jovem conta com mais de 800 mil seguidores e são inúmeras as fotografias onde exibe o seu corpo tonificado ao lado do namorado. Com biquínis bastante reduzidos, a bailarina coleciona milhares de elogios dos fãs e seguidores.