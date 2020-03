Bailarino do 'Dança com as Estrelas' torna-se agente da PSP e critica quem não cumpre regras da DGS

A carregar o vídeo ...

André Branco tornou-se conhecido pelo público português em 2013, integrando o leque de bailarinos profissionais do programa da TVI, 'Dança com as Estrelas'.Mas foi em 2018 que André trocou o sonho da dança pela PSP (Polícia de Segurança Pública) e tornou-se agente da autoridade.Face à crise que o Mundo atravessa com a pandemia de Covid-19, o ex-bailarino reagiu nas redes sociais e usou os seus mais de 45 mil seguidores para deixar uma severa mensagem a todos aqueles que não cumprem as medidas impostas pelo Governo.", escreveu o agente da PSP na legenda da uma fotografia da bandeira nacional.André Branco revelou ainda que, tal como outros agentes da PSP, também tomou a decisão de abandonar a sua casa para proteger a sua família. "Nós estamos a sair de casa das nossas famílias, para não os contaminar. Eu hoje saí da minha, pensa nisto...", revelou André mostrando a sua revolta e indignação.Também a atriz Débora Monteiro já manifestou publicamente a sua revolta com o incumprimento das medidas de segurança: