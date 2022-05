Bailarino Joaquín Cortés despejado e condenado a pagar 55 mil euros Bailarino foi dado como culpado na falta de pagamento de rendas ao senhorio ao longo dos últimos dois anos.

Carolina Cunha

Após um ano de batalha judicial devido à falta de pagamento de rendas de um imóvel de luxo numa prestigiada zona de Lisboa, o bailarino Joaquín Cortés foi condenado pela Justiça portuguesa. Segundo o CM apurou, foi emitida uma ordem de despejo e o artista foi condenado a pagar 55 mil euros ao senhorio, que corresponde às rendas em atraso ao longo dos últimos dois anos. "Foi julgado à revelia, não compareceu em Tribunal e a juíza deu como provados os factos", revelou ao CM, o senhorio do imóvel que, apesar de se mostrar satisfeito com o desfecho, não se mostra expectante ao pagamento por parte de Joaquín Cortés uma vez que o mesmo continua "em parte incerta e sem qualquer morada".



O proprietário do apartamento fez saber ainda que o bailarino já terá retirado os seus pertences do imóvel, porém ainda não teve acesso ao interior do mesmo. "Espero em breve conseguir entrar na casa para ver como está. O senhor Joaquín disse que me ia devolver as chaves mas até ao momento ainda não o fez", adiantou.

