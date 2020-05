Bailarino Joaquin Cortés foge de Espanha e refugia-se em Lisboa

Com Espanha a manter-se um dos países mais afetados pelo coronavírus, o bailarino espanhol Joaquin Cortés deixou, temporariamente, o país e mudou-se para Lisboa, de forma a fugir ao surto de Covid-19.surpreendeu a celebridade espanhola durante um passeio pela zona da baixa lisboeta, num momento animado em que fazia uma videochamada com amigos. Com a máscara sem estar colocada no rosto, Cortés explicava ao telemóvel que já não aguentava as restrições espanholas e que se sentia mais seguro em Portugal.O bailarino, de 51 anos, pretende manter-se, assim, por tempo indeterminado em Lisboa, até que estejam reunidas melhores condições para regressar a Espanha.Nas redes sociais, Joaquin Cortés não fez qualquer referência à estadia em Portugal, nem especificou se se mudou na companhia da mulher, Mónica Moreno, e do filho, ou sozinho.Certo é que a ligação do bailarino a Portugal já vem de longa data. Além das várias atuações em diversas salas, Joaquin Cortés costuma eleger o nosso país para férias descontraídas na companhia da família, nomeadamente em Lisboa ou Cascais.