Baldwin quebra silêncio sobre diretora que matou por acidente: “Ela era minha amiga”

Alec Baldwin estava com a mulher, Hilaria, quando foi abordado pelos jornalistas

Foto: Direitos Reservados

01:30

Alec Baldwin falou pela primeira vez sobre o acidente que ocorreu nas gravações do filme ‘Rust’, durante as quais disparou acidentalmente sobre a diretora de fotografia Halyna Hutchins. "Ela era minha amiga. Era minha amiga. No dia em que cheguei a Santa Fé [nos EUA, local das gravações] para começar a filmar, fui jantar com ela e com o realizador, o Joel [Souza]. Éramos muito, muito... Desculpem. Éramos uma equipa que funcionava muito bem", disse, emocionado, quando foi confrontado pelos jornalistas na rua, sob o olhar atento da mulher, Hilaria.O ator de 63 anos explica que não pode revelar detalhes sobre o que aconteceu devido ao facto da investigação estar a decorrer. "Por vezes, há acidentes involuntários nos bastidores dos filmes, mas nada como isto. Sei que há um esforço contínuo para limitar as armas de fogo nas gravações de filmes...", disse, indignado. "Há medidas que precisam de ser tomadas neste sentido. Armas de plástico, munição de plástico, não usar armas verdadeiras. Mas não sou eu quem vai decidir isto. É urgente que vocês entendam que eu não sou um especialista. O que quer que outras pessoas decidam, na tentativa de proteger as pessoas nos sets de filmagem, eu sou a favor, eu vou cooperar de todas as formas que eu puder."Alec diz que tem estado em contacto com o marido de Halyna, Matt Hutchins. "Ele está em choque, tem um filho de nove anos."