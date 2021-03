As imagens em que Edmar fala sobre a banda britância Little Mix na casa mais vigiada do país e a pedir ao 'Big Brother' para ouvir o tema 'Sweet Melody' tornaram-se virais e a girls band não resistiu a reagir.



"Alguém pode por a tocar a 'Sweet Melody' já", escreveu a girl band nas redes sociais, num comentário assinado por Leigh-Anne Pinnock, uma das vocalistas.



Can someone just play the guy Sweet Melody already x Leigh https://t.co/NjDnSYbRyo — Little Mix (@LittleMix) March 7, 2021





O programa 'Big Brother - Duplo Impacto' já conquista público além fronteiras e tornou-se num dos assuntos mais comentados do Twitter.