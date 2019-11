Banheira de gelo e chá de urina fazem parte de ritual de Madonna

Não há nada mais revigorante do que um banho gelado seguido de uma chávena de urina! Pelo menos para Madonna. A cantora de 61 anos, que continua em digressão com ‘Madame X’, surpreendeu os fãs com um vídeo em que revela a forma bizarra como recupera de um espetáculo ao vivo."Vamos começar um desafio de gelo? É o melhor tratamento para os meus hematomas", afirma Madonna no início do vídeo. Depois brinca com o bailarino Ahlamalik Williams, de 25, também apontado como seu namorado, antes de iniciar a entrada numa banheira cheia de gelo.Depois de muita hesitação, Madonna consegue finalmente submergir as pernas na água gelada, ao mesmo tempo que Williams a tenta distrair (e aquecer) com uma pequena coreografia. Pouco depois, a cantora, já fora da banheira, mostra as pernas vermelhas. "Para vocês verem como está frio", afirma. O namorado diz: "Muito, muito respeito".O vídeo termina com Madonna a beber o que parece ser chá. "É muito bom beber urina depois de sair de uma banheira gelada", afirma, deixando os seguidores a interrogar-se se estava a falar a sério.A imersão em gelo (crioterapia) é um método utilizado por atletas para diminuir as dores no corpo e a reduzir hematomas, que entretanto ganhou fama entre celebridades.Existe, também, a urinoterapia, que consiste em beber a própria urina para curar doenças.Cristiano Ronaldo mandou instalar uma criosauna de 45 mil euros na sua casa de La Finca, quando jogava no Real Madrid. O aparelho permitia-lhe realizar tratamentos à base do frio – chegam a ser utilizadas temperaturas de menos 200 graus por alguns minutos. A crioterapia melhora a circulação e reduz a taxa metabólica.