Bárbara arrojada sem roupa interior em Sevilha

Bárbara Bandeira não teve direito a honras de passadeira vermelha nos MTV European Music Awards, mas não foi por isso que não deu nas vistas no evento.Em Sevilha a convite de uma marca de telecomunicações, a jovem artista escolheu um vestido muito curto, com aberturas laterais, que implicava que não usasse roupa interior. Complementou o visual ousado com umas botas metalizadas acima do joelho.Um visual que levou os fãs ao delírio, e que até mereceu reparos de algumas figuras públicas, como foi o caso de José Castelo Branco.O socialite apressou-se a comentar o look escolhido pela cantora. "Cuidado com o frio. Ainda congela, darling", escreveu o marchand, para de seguida questionar: "Já está em 2040?" Apesar da brincadeira, a maioria dos comentários foram elogiosos relativamente à sensualidade de Bárbara Bandeira que, recorde-se, tem apenas 18 anos.