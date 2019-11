Bárbara Bandeira abandona casa dos pais

Graças a Deus e a todo o trabalho que tenho tido, hoje em dia tenho a sorte de o fazer

Bárbara Bandeira anunciou um passo importante na sua vida: vai viver sozinha, longe da casa dos pais. No entanto, preferiu não revelar a localização da casa onde vai residir.Com apenas 18 anos, a cantora, filha de Rui Bandeira e Siara Bandeira, não esconde a emoção por dar este passo.Foi através das redes sociais que a jovem decidiu dar a notícia aos milhares de seguidores que a acompanham., começa por dizer, contando que tem andado dedicada nos últimos tempos a preparar tudo para a grande mudança., revela a artista, que alcança cada vez mais sucesso e independência financeira., acrescentou ainda Bárbara, ao mesmo tempo que garante que vai" com esta nova etapa.

Os fãs não hesitam em mostrar todo o orgulho e apoio. "Os meus parabéns", "Muita sorte", "Que orgulho", "Tu mereces", "Mereces isto e muito mais", são algumas das mensagens deixadas na publicação.



Recorde-se que Bárbara Bandeira chegou a revelar que ajudava os pais nas despesas de casa, mas, agora, parece que decidiu assumir esta responsabilidade sozinha.



Apesar de ter sido sempre muito ligada à família, a jovem viveu momentos conturbados com os pais no início da relação com o cantor Kasha, com quem namora atualmente. Rui Bandeira e Siara opunham-se fortemente ao romance, devido à diferença de idades da filha e do músico [Kasha tem 29 anos]. Após o drama que enfrentaram, conseguiram superar as divergências e aceitar o namoro.



Em relação à carreira na música, Bárbara Bandeira lançou o seu novo tema recentemente, cujo videoclip conta com a participação de João Mota. Os dois protagonizaram um dia romântico.