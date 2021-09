Bárbara Bandeira abraça Kasha em concerto no Algarve

Separados de fresco, Bárbara Bandeira e Kasha têm estado forçosamente juntos em diversas ocasiões. O primeiro encontro, após várias semanas afastados, foi há uma semana na festa de aniversário de Carolina Deslandes.Este fim de semana reencontraram-se por duas vezes: primeiro num casamento de amigos em comum e, no último domingo, em palco durante o concerto dos D.A.M.A no Festival F, em Faro. A artista e o ‘ex’ trocaram gestos cúmplices durante a apresentação, para alegria dos fãs que entraram em total histeria com o momento. Antes de sair do palco, Bárbara despediu-se de Kasha com um abraço apertado, que ficou registado em vídeo.