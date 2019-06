Bárbara Bandeira afastada de concurso da RTP

01:30

André Filipe Oliveira

Bárbara Bandeira, de 17 anos, foi afastada de 'La Banda', apresentado por Sílvia Alberto na RTP 1. As emissões em direto do concurso musical começaram a 2 de junho e, desde então, a artista nunca mais compareceu.Aoo gabinete de Comunicação da estação pública confirma o afastamento da jovem de 'La Banda', que acumulava a função de apresentadora com Sílvia Alberto e a responsabilidade das emissões digitais no YouTube."Desde o começo dos diretos que não existe participação da Bárbara e até ao final não haverá...", garante, sem aprofundar a razão da sua estranha ausência: "Era o que estava previsto..." No entanto, Manuel Moura dos Santos acha estranho o adeus da cantora. "Deixamos de ver as pessoas e percebemos que alguma coisa aconteceu", diz o jurado do concurso da RTP 1 aoBárbara Bandeira conseguiu recentemente a aprovação dos pais no namoro com Kasha, de 30 anos.