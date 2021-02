Bárbara Bandeira afastada do concerto de homenagem a Sara Carreira

Melhor amiga de Sara não participou no espetáculo dedicado à artista. Ausência notada pelos fãs

13 fev 2021 • 14:25

Dois meses após a morte trágica de Sara Carreira, o irmão David organizou um concerto online dedicado à benjamim da família. Um evento marcado pela emoção, em que estiveram reunidos vários artistas de eleição da filha mais nova de Tony Carreira para eternizar a sua memória e paixão pela música. Contudo,Além disso, Bárbara Bandeira não fez qualquer menção ao evento solidário realizado por David Carreira, mostrando-se totalmente afastada deste tributo a Sara.No concerto dedicado à "princesa", Diogo Piçarra, Ana Moura, os Calema, Kelly Bailey, Lourenço Ortigão e as cunhadas, Laura Figueiredo e Carolina Carvalho, prestaram homenagem à menina que deixou vários sonhos por realizar. Os irmãos David e Mickael não conseguiram conter a emoção.Para assinalar o segundo mês da morte da amiga, Bárbara Bandeira partilhou uma nova fotografia nas redes sociais a recordar um dos muitos momentos de cumplicidade e diversão que marcaram os vários anos de união e amizade. Recorde-se que Bárbara foi uma das primeiras pessoas a chegar ao hospital no dia do fatídico acidente.