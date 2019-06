Bárbara Bandeira ajuda os pais financeiramente e paga metade da renda da casa

Além de revelar os episódios do passado marcado por bullying na escola, Bárbara falou do enorme sucesso que cedo atingiu em tenra idade e o brio que sente ao ter conquistado a sua independência financeira: "Eu como com os meus pais e são eles que pagam isso. Mas às vezes, os meus devaneios, não são eles que têm de pagar", começou por explicar.