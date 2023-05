Bárbara Bandeira assume romance

A cantora fez uma declaração pública sobre o que lhe vai no coração

30 abr 2023 • 17:44

Bárbara Bandeira e Richie Campbell já não escondem o amor que os une. O par namora há mais de um ano, mas tem mantido a paixão longe dos olhares mais curiosos. Todavia, o hábito foi quebrado na passada quinta-feira à noite: a cantora aproveitou o concerto que o namorado deu, no Altice Arena, para se declarar publicamente:, escreveu a artista de 21 anos na legenda de um vídeo que mostra Richie Campbell, de 35.Ao que tudo indica, Bárbara Bandeira e Richie Campbell estão juntos desde abril de 2022, altura em que surgiram os primeiros rumores sobre a relação. A filha de Rui Bandeira estava a tentar esquecer a separação de Kasha e alegada traição por parte do músico do grupo D.A.M.A. e acabou por encontrar em Campbell um porto de abrigo.Richie Campbell, considerado um dos nomes seguros da nova geração da música portuguesa, fez sempre questão de manter reserva em relação à sua vida pesoal, exemplo que desta vez tem sido seguido também pela jovem cantora.