Bárbara Bandeira cede à pressão para perder peso após críticas

Bárbara Bandeira fala sobre os problemas de saúde que a levaram ao hospital

Os últimos tempos não têm sido fáceis para. A cantora de 19 anos não se tem sentido bem fisicamente e já teve de recorrer às Urgências do hospital várias vezes com "fortes dores" de estômago. Na primeira vez, achou que a indisposição estava relacionada com "diuréticos", que ajudam na retenção de líquidos e na perda de peso, como a própria confidenciou no Instagram. Os médicos que a observaram acabaram por descartar essa hipótese.No entanto, a cantora acabou por surpreender os seguidores ao confidenciar que está a lutar contra o aumento de peso, depois de ter sido criticada pela sua imagem ao ser fotografada na praia no início do verão. Depois desse episódio, Bárbara mostrou-se arrasada durante uma entrevista no ‘Programa da Cristina’., disse, a chorar, revelando que ficou profundamente afetada.Entretanto, em conversa com os fãs nas redes sociais, Bárbara contou que ainda não sabe o que lhe tem originado tantas dores, mas após a primeira ida às Urgências percebeu que não estava bem psicologicamente."Quando cheguei estava supertonta, com sensações de desmaio e imensa dor de estômago. Chegaram à conclusão de que foi o meu corpo a acusar a quantidade de stress e ansiedade que tenho acumulado nesta fase", desabafou.