Bárbara Bandeira chora por Sara Carreira: "Estás em todas as flores do mundo"

A carregar o vídeo...

Bárbara Bandeira relembra Sara Carreira

Estás em todas as flores do mundo", escreveu.





Passaram quatro meses desdee as saudades aumentam cada vez mais., melhor amiga da jovem, não a esquece e, através das redes sociais, presta homenagens. Esta segunda-feira, 5 de abril, a intérprete de 'E Se Eu' partilhou um vídeo das duas., escreveu Bárbara Bandeira.Para além do vídeo, a cantora publicou uma fotografia de umas flores, mas mesmo sem referir o nome de Sara Carreira os fãs perceberam que a mensagem se destinava à amiga."Um abracinho forte para ti", "Sara" e "Ela está a olhar para ti", foram algumas das mensagens deixadas na publicação de Bárbara Bandeira.Recorde-se que Sara Carreira perdeu a vida num acidente de viação, a 5 de dezembro, onde seguia na companhia do namorado, Ivo Lucas. O ator já foi ouvido pelas autoridades que estão a investigar o acidente.