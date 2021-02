Bárbara Bandeira concretiza sonho ao lado do namorado

Bárbara Bandeira começou fevereiro com uma grande novidade no plano pessoal: a cantora de 19 anos acaba de se mudar para uma casa nova com o namorado, o músico Kasha, dos D.A.M.A.Nas redes sociais, a artista partilhou uma imagem da chave do imóvel e escreveu na legenda: "".Antes disso, já se tinha mostrado ansiosa: "".Entretanto, já na casa nova, Bárbara pediu aos seguidores dicas de locais para comprar "móveis e decoração".Recorde-se que Kasha já passava a maior parte do tempo na casa da companheira, desde o primeiro confinamento. No entanto, agora decidiram avançar com o primeiro projeto a dois.Seguidores e amigos mostraram-se felizes com a notícia e deixaram inúmeras mensagens de parabéns ao casal.