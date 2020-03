Bárbara Bandeira declara-se a Kasha: "Quero dizer que te amo"

Ontem foi o teu dia e eu não tive tempo para fazer grandes publicações. Ainda assim, atrasada como sempre, quero dizer que te amo. Nada que tu não saibas ou que eu não te diga todos os dias desta quarentena que me obriga a levar contigo todos os dias, porém, quis dizer outra vez", começou por escrever.



"Quem te conhece sabe o quão incrível é ter uma pessoa como tu na sua vida, e eu não me podia sentir mais sortuda por te ter como a outra metade de mim. Meu pupu, 1 dia depois do teu aniversário, parabéns pelo que és e pelo que nos dás. Agora, ajuda-me a arrumar a casa sff". começou por escrever.

Kasha, vocalista dos D.A.M.A. completou 31 anos esta quinta-feira e apesar de o aniversário ter sido ontem, Bárbara Bandeira deixou uma dedicatória de amor ao seu mais-que-tudo esta sexta-feira.Recorde-se que o casal está junto há mais de um ano e que no início do relacionamento teve de lidar com algumas críticas devido aos 12 anos de diferença que os separa. Apesar dos comentários, o casal mostra-se feliz e alheio à polémica.