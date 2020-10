Cantora de 19 anos revoltada com situações ocorridas na indústria musical.

Bárbara Bandeira aproveitou uma entrevista à rádio Mega Hits para denunciar situações de assédio que se vivem no mundo da música.



"Sinto que nesta indústria há muitos homens que nos querem fazer de parvas. E estou a dizer homens porque nunca me aconteceu com mulheres", começou por desvendar.





", denunciou.A cantora de 19 anos falou da sua experiência. "".