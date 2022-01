Bárbara Bandeira deslumbra em saída à noite

Bárbara Bandeira

Foto: Direitos Reservados

01:30

Vânia Nunes

Bárbara Bandeira tem surpreendido os fãs com uma postura mais confiante e confirmou isso mesmo com o look que escolheu para uma saída à noite com amigos em Lisboa, na passada quarta-feira.A cantora de 20 anos deu que falar com um modelo curto e justo com abertura na zona do peito, o que realçou as suas curvas. Para complementar, usou umas luvas e botas de cano alto, tudo em preto. A maquilhagem acompanhou a ousadia do guarda-roupa e a sombra em rosa-choque destacou-se.Nas redes sociais, em que partilhou imagens dentro de uma discoteca da capital, os seguidores mostraram-se rendidos e em menos de 24 horas deixaram-lhe mais de 50 mil ‘gostos’ e centenas de comentários. A filha do cantor Rui Bandeira também partilhou alguns vídeos em que surge animada a dançar na pista de dança, nos quais se percebe que a atriz Margarida Corceiro e o modelo Luís Borges, dois dos seus melhores amigos, a acompanharam.